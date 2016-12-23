Ігор Коломойський прокоментував націоналізацію "Приватбанку"

Відповідну заяву Ігоря Коломойського передано агентству УНІАН, текст якої наводиться без змін:

«У цей нелегкий для колишніх акціонерів час я хотів би дати короткий коментар про націоналізацію Приватбанку трьома тезами.

1. Я хочу подякувати Кабінету Міністрів і особисто Володимиру Гройсману.

Як ви знаєте, внаслідок останньої хвилі клієнтської паніки, спровокованої насамперед діями НБУ, ми були змушені звернутися до Кабінету Міністрів із пропозицією про передачу Приватбанку державі.

Я вважаю, що прем'єр-міністр і його команда виявили справжню мужність, прийнявши це непросте рішення. Якщо б вони не зважилися на цей крок, це поставило б під загрозу всю фінансову систему України.

2. ПриватБанк став жертвою свавілля НБУ.

У Приватбанку був збалансований забезпечений кредитний портфель, що підтверджується міжнародним аудитом. Однак НБУ, постійно змінюючи свої власні нормативи, вигадував все нові й нові способи штучного зниження капіталізації банку.

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Потім вони почали розповідати про міфічну діру в 150 млрд грн, 97% пов'язаних кредитів, про те, що всі гроші викрадені або виведені в офшори. Хоча всі ці цифри вони отримали в результаті довільної зміни облікової політики.

Нормальні центробанки допомагають банкам у важкий час, такий як економічні кризи, окупація або війна. Наш же регулятор використав усі можливі прийоми, щоб дотиснути ПриватБанк. І, на жаль, у нього це вийшло.

3. Найважливіше, що в результаті прийнятого рішення не постраждали клієнти банку.

Як би важко і прикро не було, протягом всіх переговорів ми пам'ятали, що найголовніше - це клієнти Приватбанку. Мені смішно чути висловлювання, що Коломойський когось шантажував, погрожуючи обвалити ПриватБанк. Ми захищали наш банк до останнього, але рівно до того моменту, поки ми не відчули загрозу для клієнтів. А в іншому, історія розставить все по своїх місцях.

Ну, і щоб закінчити на мажорній ноті, я висловлю надію, що новий акціонер в особі держави і нове правління, очолюване паном Шлапаком, буде високо нести прапор Приватбанку, знайде спільну мову з усіма клієнтами банку, збереже та примножить його високі стандарти. Я сподіваюся, що новий менеджмент не тільки гідно зустріне в наступному році 25-річчя банку, але і закладе основи для святкування його 50-річчя.

Дякую за увагу.»

Нагадаємо, раніше екс-керівники «Приватбанку», коментуючи причини націоналізацію одного з найбільших банків в країні заявили, що банк втратив право враховувати застави загальною вартістю 142,8 мільярдів гривень через політику НБУ, а держава ініціювала низку інформаційних атак, які призводили до паніки серед клієнтів.

За їх словами, вираз "дірка в 148 мільярдів" перетворився в кліше, однак утворилася вона не в результаті виведення грошей, а через різку зміну правил гри з боку НБУ, які були зроблені спеціально проти банку.

Також, НБУ скасував міжнародні стандарти визначення пов'язаних осіб та почав відносити до пов'язаних осіб всіх підряд.

Ще однією причиною націоналізації колишнє керівництво "Приватбанку" назвало ініційовану державою низку інформаційних атак, які призводили до паніки серед клієнтів.

"Остання атака була спровокована Гонтаревою, коли вона зібрала на закриту нараду провідних банкірів та експертів і розповіла їм про те, що ПриватБанк можуть націоналізувати, пустивши, таким чином, чергову хвилю чуток, яку з задоволенням підхопили ЗМІ", - сказано в заяві.