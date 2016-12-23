Китай продовжує знижувати курс юаня до долара

Народний банк Китаю (НБК, Центробанк знизив у п'ятницю курс національної валюти женьміньбі (офіційна назва юаня) до американської валюти, повідомляє Росбалт.

Китайський регулятор опустив курс юаня на 28 базисних пунктів до 6,9463 за долар США.

Зростання амплітуди коливань китайської нацвалюти до долара почався після запуску урядом КНР реформи механізму формування обмінного курсу юаня. В серпні 2015 року Центробанк оголосив про рішення "оптимізувати методику розрахунку" валютного курсу в бік підвищення ролі ринкових факторів з урахуванням позитивного сальдо у зовнішній торгівлі КНР, а також міцних позицій юаня відносно валют інших країн.

Коливання біржового курсу по відношенню до офіційного паритетним курсом, що встановлюється Народним банком, не повинні перевищувати 2%.

Курс женьміньби в 2017 році буде коливатися до американської валюти в діапазоні від 7 до 7,5 юаня за долар. Як в п'ятницю пише видання "Хуаньцю шибао", при цьому частина експертів прогнозують помірніший діапазон 7,1-7,15.

"Поточного року знецінення юаня до долара було суттєвим", - зазначив професор Шанхайського університету фінансів та економіки Сі Цзюньян.

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"Зниження курсу юаня до долара в значній мірі залежить від обсягів капіталу, що виводяться за межі країни", - вважає у свою чергу, директор центру з дослідження міжнародних фінансів Шанхайської академії суспільних наук Чжоу Юй.

"На початку 2016 року намітилося зростання відтоку капіталу, що призвело до більш різкого зниження обмінного курсу", - пояснив він і зазначив, що по мірі скорочення валютних запасів уряд почне знижувати свій вплив на процес формування курсу юаня до долара, поступившись ринку.

У свою чергу, старший аналітик Merchants Securities Лю Дунлян зазначив, що політика, яку проводить президент США Дональд Трамп також сприятиме здешевленню китайської валюти.

"Якщо Дональд Трамп буде посилювати протекціоністську політику, то уряд Китаю може піти на невелике здешевлення курсу юаня", - прогнозує експерт.