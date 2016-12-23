Україна потребує радикальної реформи пенсійної системи - Гройсман

Україна потребує термінової і радикальної реформи пенсійної системи країни, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу у Верховній Раді.

"Ми повинні реформувати пенсійну систему в Україні. У нас близько 80% пенсіонерів сьогодні живуть на мінімальну пенсію, і це при тому, що дефіцит Пенсійного фонду - 150 мільярдів гривень. Як треба було так керувати і доуправляться до ручки, щоб побудувати таку трагічну пенсійну систему? - сказав прем'єр. - І зараз нам потрібно приймати радикальні рішення, щоб дефіцит Пенсійного фонду було зменшено, а пенсії - збільшено. Треба брати на себе політичну відповідальність за ухвалення рішень, які дозволяти вирвати пенсіонерів з убогості".

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Як повідомляв УНІАН, представлення моделі пенсійної реформи є одним з маяків програми реформ, затвердженої ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом. При цьому в уряді підкреслюють, що розглядають кілька таких моделей. Разом з тим, у Кабміні зазначають, що пенсійна реформа не означатиме обов'язкового і швидкого підвищення пенсійного віку. Ключовим рішенням, на думку міністрів, є скорочення дефіциту Пенсійного фонду.

За розрахунками Мінсоцполітики, в Україні до 2025 року лише 8% чоловіків і 10% жінок будуть отримувати пенсії за віком, при цьому час виходу на пенсію буде диференційовано, і кожен майбутній пенсіонер сам вибере пенсійний вік в залежності від обсягу сплачених внесків до Пенсійного фонду.