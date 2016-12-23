Гривня подешевшала на 4 копійки – до 26,28 за долар
12:33, 23 грудня 2016Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,4128/27,4520 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У п'ятницю, 23 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,20/26,28 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,4128/27,4520 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4323/0,4343 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,2302 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 88 угод на суму 43,14 мільйона доларів.
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