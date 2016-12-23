Перевірка соцвиплат дозволила заощадити близько 10 мільярдів - Данилюк

Процес верифікації соціальних виплат, що передбачає перевірку правильності нарахування пенсій та інших асигнувань, розпочатий у березні поточного року, дозволив заощадити в загальній кількості близько 10 мільярдів гривень.

Про це в ході виступу у Верховній Раді сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Загальна економія становить близько 10 мільярдів гривень. Важко сказати, що було ефективніше - верифікація або інші заходи. Але ми будемо змінювати підходи, ми вже налагодили роботу з Пенсійним фондом і Міністерством соціальної політики. У наступному році ми посилимо заходи з верифікації, тому що це економить кошти платників податків", - сказав Данилюк.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 березня 2016 року стартувала перша за роки незалежності комплексна системна перевірка (верифікація) одержувачів соціальних виплат. Верифікація не означає скасування соцвиплат, а проводиться для виявлення шахраїв і тих, хто не має права на отримання соцдопомоги. Станом на 31 травня поточного року Мінфін отримав з різних джерел інформацію з 22,1 мільйона одержувачів пенсій, субсидій та інших соцвиплат. Це 88,4% від загальної кількості одержувачів виплат. До кінця липня Мінфін провів часткову верифікацію даних 17,3 мільйона осіб.

Згідно з окремим розпорядженням міністра фінансів, Державна аудиторська служба перевірила 7% рекомендацій Мінфіну і підтвердила порушення по 25% з них. Перевірка здійснювалася в 64 територіальних відділеннях соціального захисту населення, загальна сума коштів, які необхідно повернути в бюджет, становить 50 мільйонів гривень за всіма видами соціальних виплат.

Правоохоронні органи за результатами проведеної Міністерством фінансів верифікації соціальних виплат відкрили 19 кримінальних справ за порушення при призначенні виплат на загальну суму 14 мільйонів гривень.