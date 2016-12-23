Гройсман: економіка України цього року зросте на 1,5%

Уряд очікує зростання економіки України за підсумками цього року на рівні 1,5% і подальшого зміцнення позитивних тенденцій у 2017 році.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі зі студентами Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут».

«Ми цього року матимемо зростання 1,5%», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет на 2017 рік передбачає зростання економіки України на рівні 3%.

Нацбанк очікує зростання ВВП України за підсумками року на 1,1%.

Зазначається, що ВВП України в третьому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, другим кварталом 2016 року, з урахуванням сезонного фактору, зріс на 0,4%.

У річному вираженні, порівняно з третім кварталом 2015 року, зростання ВВП України в третьому кварталі 2016 року прискорилося до 1,8%.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України 2016 року на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може скласти 1% при інфляції до 19%.