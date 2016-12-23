Прем'єр закликає Раду в січні повернутися до обговорення закону про спецконфіскацію

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликає парламент у січні повернутися до обговорення та прийняття законодавства, що дозволяє вирішити питання спецконфіскації на користь держави коштів, вкрадених оточенням екс-президента Януковича загальним обсягом 1,5 мільярда доларів.

Про це голова уряду сказав в ході виступу у Верховній Раді.

"Потрібно прийняти законодавство, щоб вкрадені кошти були повернуті до бюджету, - сказав він. - Уряд затвердив ще один законопроект спецконфіскації. Я наполягаю на тому, щоб до цього питання повернулися у перші дні січня - з початком роботи Верховної Ради. Треба прийняти рішення, які дозволять повернути гроші".

Гройсман підкреслив, що депутати, які голосують проти такого законодавства, спекулюють на темі спецконфіскації. "Ми будемо за прізвищами про це говорити", - сказав прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Верховна Рада в черговий раз відхилила урядовий проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів (№5142).

Питання повернення конфіскованих коштів у бюджет обговорюється з 2014 року. У липні 2014 року Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезидента, близькі до екс-президента Віктору Януковича, і заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 мільярда доларів. Чинний на той час прем'єр-міністром Арсеній Яценюк неодноразово закликав правоохоронців розпочати процедуру конфіскації цих коштів на користь держави якомога швидше, однак вони так і не були повернуті.

У середині вересня поточного року Кабмін вніс на розгляд парламенту оновлений проект закону про конфіскацію засобів і розраховував на конструктивну і результативну дискусію щодо законопроекту, а також подальше його прийняття. Більш того, новий прем'єр - Володимир Гройсман - зазначав, що блокування Верховною Радою процесу повернення в Україну вкрадених попередньою владою активів призведе до того, що вони будуть втрачені назавжди.

Однак питання досі залишається невирішеним.