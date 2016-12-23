Одеська облрада затвердила бюджет на наступний рік

Одеська обласна рада ухвалила бюджет області на 2017 рік з доходами у розмірі 7,75 мільярда гривень і витратами 7,746 мільярда гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати облради ухвалили на сесії сьогодні, 23 грудня.

Згідно з рішенням сесії, доходи загального фонду обласного бюджету затверджено у розмірі близько 7,503 мільярда гривень, спеціального фонду – понад 247,441 мільйона гривень, у тому числі бюджету розвитку – близько 75,887 мільйона гривень.

Читайте такожУ Харкові затвердили бюджет міста на наступний рік

Видатки загального фонду затверджено в розмірі понад 7,478 мільярда гривень, видатки спеціального фонду – 267,695 мільйона гривень.

Профіцит обласного бюджету склав понад 21,253 мільйона гривень по загальному фонду, дефіцит спеціального фонду – близько 20,254 мільйона гривень.

Згідно з рішенням сесії, на 2017 рік затверджено резервний фонд в сумі 10 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року Одеська обласна рада ухвалила бюджет області на 2016 рік з доходами у розмірі 2,812 мільярда 879,7 тисячі гривень і витратами 2,809 мільярда 640,9 тисячі гривень.