Міністр соцполітики "порадував" зростанням мінімальної пенсії з грудня 2017 року

Мінімальна пенсія з грудня 2017 року зросте на 10,1% – до 1373 гривень, тоді як з грудня цього року вона становить 1247 гривень, повідомив на прес-конференції міністр соціальної політики Андрій Рева.

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"Пенсія буде з грудня 1373 гривень", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, підвищення мінімальної пенсії з 1 грудня цього року з 1130 грн до 1247 грн торкнулося близько 8,5 млн українських пенсіонерів.

Середній розмір щомісячних пенсійних виплат в Україні становить близько 20 млрд грн. Кабінет міністрів України слідом за підвищенням мінімальної заробітної плати до 3200 грн з 1 січня 2017 року має намір знайти рішення для підвищення пенсій, проте ключовим завданням у сфері пенсійного забезпечення є зниження дефіциту Пенсійного фонду.