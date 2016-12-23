23 грудня критичний день для Платинум Банку, - ЗМІ

До Нового року банківський ринок України можуть залишити ще кілька установ. Перший кандидат на вихід – Платинум Банк (ПтБ), пише видання Forbes.

23 грудня – кінцевий термін погодження НБУ програми докапіталізації банківських установ. На сьогоднішній день його акціонери не провели докапіталізацію, тому у Національного банку є вагомі підстави для віднесення цієї установи до категорії неплатоспроможних. Негативний капітал "Платинум" складає більше чверті мільярда гривень, і збільшується.

Показники говорять про те, що обсяг негативного капіталу Платинум банку наростає. Згідно з інформацією Національного банку України, на 1 жовтня 2016 року власний капітал банку становив -162 млн гривень. До 1 грудня цей показник склав вже - 280 млн гривень. Станом на цю ж дату банк показав збиток в більш ніж 400 млн гривень.

Видання підкреслює, що такий високий рівень негативного капіталу призводить до того, що не виконуються і всі інші пов'язані з капіталом нормативи, а невиконання нормативів – достатній аргумент для НБУ, щоб віднести банк до неплатоспроможним. Простіше кажучи, або акціонери найближчим часом внесуть в банк гроші (мова може йти про довнесення майже півмільярда гривень), або ж Нацбанк виведе цю установу з ринку.

У Фонді гарантування вкладів допустили, що можливе рішення щодо банку може бути прийнято НБУ 23 грудня, однак офіційно ніяких заяв так і не пролунало.

За інформацією Forbes, на 1 грудня 2016 року від'ємний капітал був зафіксований у банків «Траст», Артем-Банк, «Діамант» і ПтБ. Перші дві установи, капітал яких становив відповідно -100 млн гривень і - 190 млн гривень, вже визнані неплатоспроможними. Тепер під питанням – майбутнє Діамант Банку і Платинум.

Нагадаємо, що видання ZN.ua також наголошувало, що акціонери повинні були докапіталізувати банк до 23 грудня 2016 року. На сьогодні у Платинуму портфель вкладів фізосіб в банку становить майже 6 млрд грн. При цьому банк є глибоко збитковим — від'ємна різниця між чистими процентними доходами і витратами становитиме, за даними НБУ, 414 млн грн за підсумками 2016 р., у 2017-му — 350 млн, в 2018-му — 325 млн.

Як зазначається в результатах стрес-тесту, "істотною причиною негативного процентного доходу стали неринкові ставки ЮО великих позичальників станом на кінець 2015 р.: 3,4% в нацвалюті, 1,6% в інвалюті". Крім того, потреба в капіталізації банку, за розрахунками НБУ, істотно вища за 120 млн грн, які в капітал "Платинум" акціонери збиралися внести ще влітку: за підсумками поточного року збиток банку становитиме колосальні 2,1 млрд грн, які повинні бути перекриті капіталом. Ці дані свідчать, що бізнес-модель банку неспроможна, і він не буде прибутковим як мінімум у найближчі два роки.