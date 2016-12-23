Мінфін представив нову наглядову раду націоналізованого ПриватБанку

Міністерство фінансів представило новий склад наглядової ради націоналізованого «ПриватБанку», що складається із 7 членів.

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Як повідомив глава Мінфіну Олександр Данилюк, до наглядової ради увійшли керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку у Східній Європі Франсіс Маліж, заступник міністра фінансів Оксана Маркарова, член ради директорів ЄБРР від України Артем Шевальов, керуючий партнер інвесткомпанії Apollo Management Андреа Манетта, фінансист, автор реформи фінсектору в Ірландії Стівен Сіліг, уповноважений з перспективних проектів «Нафтогазу» Сергій Алексєєнко, фінансист і автор програми реформування банківської системи Туреччини Енгін Анкчакоча.

«Дуже важливо, щоб банк зберіг свої конкурентні переваги... Для цього необхідно, щоб банком, незалежно від того, хто є його власником, керував професійний менеджмент і наглядова рада», - наголосив Данилюк.

За словами голови Мінфіну, голову нової наглядової ради обиратимуть його члени самостійно.

У свою чергу Франсіс Маліж, присутній на прес-конференції, зазначив, що завданням нової наглядової ради буде поліпшення корпоративного управління банку.

«Для мене це велика честь. Я погодився, щоб допомогти в стабілізації, і допомогти Україні покращити здоров'я банківського сектору. Дивлячись на останні події, я дуже вражений. «Приват» демонструє великий запас стійкості, пройшов ситуацію без припинення діяльності. Також ми бачимо, що банк має довіру з боку клієнтів. Але треба працювати над поліпшенням корпоративного управління, щоб в майбутньому не було сюрпризів», - сказав керуючий директор ЄБРР у Східній Європі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, ухвалив рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення ухвалено на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони на пропозицію Національного банку України.

Як зазначав міністр фінансів Олександр Данилюк, «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команду нового менеджменту буде сформовано найближчими днями.

19 грудня Нацбанк надав націоналізованому «ПриватБанку» кредит рефінансування на 15 млрд грн.