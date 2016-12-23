Міністр фінансів розповів, коли МВФ може вирішити долю четвертого траншу для України
За його словами, засідання ради директорів фонду з українського питання може відбутися наприкінці січня 2017 року.
Засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, на якому буде розглянуто питання виділення Україні четвертого кредитного траншу, може відбутися наприкінці січня 2017 року.
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Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк на прес-конференції в Києві.
«Ми очікуємо, що засідання ради директорів МВФ відбудеться наприкінці січня», – сказав він.
Також міністр зазначив, що ухвалення бюджету на 2017 рік і націоналізація «ПриватБанку» були останніми необхідними умовами продовження співпраці з МВФ, а на даному етапі Україні залишилося лише ухвалити окремі рішення на рівні уряду.
«Після ухвалення бюджету ми наблизилися до одержання траншу. Потрібні будуть ще деякі рішення Кабміну», – зазначив Данилюк, не уточнивши, про які саме рішення йдеться.
Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в НБУ заявили, що Україна має високі шанси отримати четвертий за рахунком кредитний транш від МВФ після ухвалення бюджету і націоналізації «ПриватБанку», однак кошти, найімовірніше, надійдуть в Україну вже наступного року.
Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. У вересні поточного року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитних транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.
У листопаді Фонд оприлюднив заяву за підсумками роботи останньої місії в Україні, згідно з яким прийняття урядового проекту державного бюджету на 2017 рік, яка сформована з урахуванням орієнтирів реформ, схвалених МВФ, є однією з умов успішного завершення третього перегляду програми.