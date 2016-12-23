Міністр фінансів розповів, коли МВФ може вирішити долю четвертого траншу для України

Засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, на якому буде розглянуто питання виділення Україні четвертого кредитного траншу, може відбутися наприкінці січня 2017 року.

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Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк на прес-конференції в Києві.

«Ми очікуємо, що засідання ради директорів МВФ відбудеться наприкінці січня», – сказав він.

Також міністр зазначив, що ухвалення бюджету на 2017 рік і націоналізація «ПриватБанку» були останніми необхідними умовами продовження співпраці з МВФ, а на даному етапі Україні залишилося лише ухвалити окремі рішення на рівні уряду.

«Після ухвалення бюджету ми наблизилися до одержання траншу. Потрібні будуть ще деякі рішення Кабміну», – зазначив Данилюк, не уточнивши, про які саме рішення йдеться.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в НБУ заявили, що Україна має високі шанси отримати четвертий за рахунком кредитний транш від МВФ після ухвалення бюджету і націоналізації «ПриватБанку», однак кошти, найімовірніше, надійдуть в Україну вже наступного року.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. У вересні поточного року - після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитних транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.

У листопаді Фонд оприлюднив заяву за підсумками роботи останньої місії в Україні, згідно з яким прийняття урядового проекту державного бюджету на 2017 рік, яка сформована з урахуванням орієнтирів реформ, схвалених МВФ, є однією з умов успішного завершення третього перегляду програми.