Для перерахунку пенсій необхідно 50 мільярдів – міністр соцполітики

Для актуалізації розміру пенсій до поточного рівня доходів українців, що не проводилося з 2012 року, в наступному році необхідно 50 млрд грн, повідомив на прес-конференції міністр соціальної політики Андрій Рева.

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"Для того щоб це зробити, треба 50 млрд грн... Їх можна отримати за рахунок підвищення мінімальної зарплати (і податкових відрахувань з неї – УНІАН). Я думаю, що в 2017 році ми знайдемо цей ресурс", - сказав Рева.

За його словами, неприйнятним є той факт, що людина, яка зараз виходить на пенсію, отримує більше, ніж та людина, яка оформила пенсію кілька років тому, оскільки раніше доходи українців були нижчими.

Як повідомляв УНІАН, мінімальна пенсія з 1 грудня цього року зросла на 10% – до 1247 грн. Це підвищення торкнулося близько 8,5 млн пенсіонерів.

Середній розмір щомісячних пенсійних виплат в Україні становить близько 20 млрд грн. Кабінет міністрів України слідом за підвищенням мінімальної заробітної плати до 3200 грн з 1 січня 2017 року має намір знайти рішення для підвищення пенсій, проте ключовим завданням у сфері пенсійного забезпечення є зниження дефіциту Пенсійного фонду.