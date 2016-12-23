Російська група ВТБ веде переговори щодо продажу українських "дочок"

Російська група ВТБ продовжує шукати покупців на свої українські активи, веде переговори з цього питання.

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Про це повідомив журналістам президент-голова правління другого за активами російського банку Андрій Костін, передає РИА Новости.

В Україні працюють два дочірні банки групи — банк ВТБ і "БМ банк".

"Плани групи не змінилися. Але сьогодні не так легко продати банки. Приклад з ПриватБанком (націоналізація – ред.) показує, що банківський сектор (України — ред.) знаходиться в дуже важкому становищі. Наші банки непогані. Наше завдання — піти, не втративши", — сказав він.

"Якщо зможемо продати їх окремо або разом, будемо продавати. Робота така ведеться, у нас кілька переговорних процесів на цьому шляху. Ми хочемо отримати вартість капіталу назад — ось наша мета", — зазначив голова ВТБ.

"Що таке закрити банк? Треба розплатитися. Ми в жодному разі не хочемо йти так, щоб залишилися якісь борги. Це наша репутація, ми відповідаємо за свої "дочки". Закрити — це означає перевести активи, пасиви тоді в банк ВТБ, обслуговувати клієнтів. Ця робота буде проводитися", — додав Костін.