Гривня йде на вихідні з курсом 26,32 за долар

У четвер, 22 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,25/26,32 грн/дол., УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 27,3240/27,3866 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4293/0,4304 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,2668 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 606 угод на суму 338,58 млн дол.