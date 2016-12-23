Гривня йде на вихідні з курсом 26,32 за долар
18:32, 23 грудня 2016Фінанси
350
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,3240/27,3866 грн/євро.
Середньозважений курс гривні на міжбанку встановився на рівні 26,2668 грн/дол. / Фото УНІАН
У четвер, 22 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,25/26,32 грн/дол., УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
Читайте такожОсновні цифри держбюджету-2017: курс гривні - 27,2 за долар, інфляція - 8%
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 27,3240/27,3866 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4293/0,4304 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,2668 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 606 угод на суму 338,58 млн дол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter