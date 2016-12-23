Українські банки зменшили збиток у три рази – до 19 мільярдів

Загальний збиток працюючих банків України за січень-листопад 2016 року становив 18,884 млрд грн, що в 3 рази нижче від показника за аналогічний період минулого року на рівні 57,3 млрд грн.

Читайте такожКількість працюючих в Україні банків в листопаді скоротилася до 98 - НБУ

Згідно з даними на сайті регулятора, в листопаді банки отримали 6,29 млрд грн збитку, доходи банків за 11 місяців становили 166,14 млрд грн, а витрати – 185,03 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, загальний збиток працюючих банків України за січень-жовтень 2016 року становив 12,6 млрд грн, що в 4,3 разу нижче від показника за аналогічний період минулого року на рівні 54,5 млрд грн.

У 2015 році банківська система України, без урахування неплатоспроможних банків, отримала рекордний збиток на рівні 66,6 млрд грн.