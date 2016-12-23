Пенсійний фонд у 2017 році: міністр розповів про розміри надходжень і дотації з бюджету

Міністерство соціальної політики України прогнозує збільшення власних надходжень до Пенсійного фонду в 2017 році на 22,5% порівняно з поточним роком – до 142,5 млрд грн завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати до 3200 грн.

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Про це повідомив на прес-конференції міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Дотації (на 2017 рік – УНІАН) фактично зменшуються, а власні надходження до Пенсійного фонду зростають до 142,5 млрд грн внаслідок підвищення мінімальних заробітних плат», – сказав він.

За словами міністра, дотації з держбюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду становлять 141,5 млрд грн, що на 3,5 млрд грн менше, ніж у поточному році.

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Раніше Рева повідомив, що підвищення мінімальної зарплати вдвічі – до 3200 грн з 1 січня 2017 року дасть змогу зменшити дефіцит Пенсійного фонду на 17 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Пенсійного фонду України Олексія Зарудного, підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн в першу чергу позначиться на збільшенні доходів Пенсійного фонду.

Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому розроблений Кабінетом міністрів законопроект, що передбачає підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3,2 тис. грн.