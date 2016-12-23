Парубій підписав держбюджет-2017 і відправив Порошенку

Закон про державний бюджет України на 2017 рік підписано головою Верховної Ради Андрієм Парубієм та направлено на підпис президенту.

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На сайті парламенту зазначається, що підписання і направлення відбулося сьогодні, 23 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в ніч на 21 грудня прийняла у цілому підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% і закладеним зростанням економіки також у 3%.

Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше від показника за попереднім проектом. Витрати в оновленому проекті встановлено в сумі 790,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше за попередній показник. Граничний рівень дефіциту залишається на колишньому рівні - 77,5 млрд грн.

Граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2017 року встановлено в розмірі 1,717 трлн грн, гарантованого державою боргу – 579,4 млрд грн, що в сумі становить 2,296 трлн грн.

Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, зростання номінального ВВП до 2,585 трлн грн, споживчу інфляцію до кінця року на рівні 8,1%, курс гривні на рівні 27,2 грн за долар.