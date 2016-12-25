Аваков задоволений бюджетом МВС на 2017 рік

Про це він заявив сьогодні, повідомляє прес-служба відомства.

За словами Авакова, для Державної служби України з надзвичайних ситуацій грошове забезпечення передбачено у сумі 3878,8 млн грн, що на 1431,5 млн грн більше, ніж минулого року.

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"Ці кошти дозволять підвищити мінімальний рівень заробітної плати з 3100 до 5000 грн", - зазначив міністр.

Своєю чергою, наголосив Аваков, Державна міграційна служба, Національна гвардія та Держприкордонна служба отримали бюджет для розвитку та росту.

На думку міністра, рівень фінансування Державної прикордонної служби на 2017 рік дозволить підвищити мотивацію працівників і покращити професійний розвиток.

Аваков наголосив, що на збільшення заробітної плати для перепідготовлених офіцерів Нацполіції необхідно додаткове фінансування у сумі 3 млрд грн.

"По всій системі МВС, а це близько 360 тисяч осіб, ми маємо задовільний бюджет на 2017 рік", - підкреслив міністр.

"Ми на цю тему говорили з прем’єр-міністром та депутатськими фракціями. Тому я думаю, що від того, який розвиток матиме бюджетний рік, ми зможемо корегувати фінансування роботи цих органів", - додав глава МВС.

На переконання Авакова, бюджет також дозволить до липня 2017 року завершити по всій країні заміну старих МРЕВ на нові сервісні центри.