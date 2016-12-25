Грицак пожалівся, що через низьку зарплатню його працівників "переманюють" комерційні структури

Про це заявив голова СБУ Василь Грицак в ефірі "112 Україна".

"Наш бюджет по пам’яті, це те, що нам вдалося відстояти, - це 6 млрд 260 млн грн. Хоча мінімальна потреба, яку ми заявили - трохи більше 7 млрд. Більше того, понад 80% з нашого бюджету – це заробітна плата і нарахування на неї", - зазначив Грицак.

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"Я відкрию зараз страшну військову таємницю, але я мушу це сказати, на превеликий жаль, в кінці поточного року грошове утримання працівників Служби безпеки фактично було найнижчим серед правоохоронного і військового блоку", - сказав голова СБУ.

За його словами, співробітники Служби отримували меншу зарплату, ніж люди на схожих посадах у Держприкордонслужбі, МВС чи Нацполіції.

"Тому грошей нам дійсно не вистачає", - констатував Грицак.

Щодо проблеми кібератак, голова спецслужби заявив, що слідчі працюють "на патріотизмі" проти співробітників сфери IT, "які отримують великі гроші і влаштовують хакерські атаки".

Грицак повідомив, що через низьку зарплату працівників СБУ на третьому-п’ятому році роботи "переманюють" комерційні організації.