Ніхто не хоче будувати залізничні підходи до Керченського мосту, терміни здачі можуть зрушитися - ЗМІ

07:41, 26 грудня 2016
Фінанси
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Терміни будівництва Керченського мосту в окупований Крим можуть зрушитися.

З'явилися проблеми з пошуком підрядників для будівництва Керченського мосту / Скріншот відео

Вже другий конкурс з вибору генпідрядника на будівництво залізничних підходів до мосту зірвався через відсутність заявок, передає КоммерсантЪ.

Зазначається, що підходи повинні бути побудовані до листопада 2019 року за 16,9 млрд руб., але у галузі вважають, що ціна занижена.

У середині грудня "Росжелдор" оголосив повторний конкурс на розробку документації та будівництво. Термін подачі заявок починався 12 грудня і завершувався минулої п'ятниці, але заявок так і не надійшло.

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У Мінтрансі РФ повідомили виданню, що терміни робіт з будівництва підходів залишаються незмінними, фінансування заплановано з 2017 року.

Джерела Коммерсанта кажуть, що основною проблемою є низька вартість контракту. Глава "Infoline-Аналітика" Михайло Бурмістров згоден, що ціна не забезпечує високої маржинальності, проект "надзвичайно відповідальний і складний через високу сейсмічну активність, а виконавець з високою ймовірністю підпаде під санкції". На його думку, якщо підрядника оберуть у першому кварталі 2017 року, то збереження термінів можливе.

Але якщо конкурс не відбудеться, будуть потрібні "адміністративні рішення", щоб не допустити зриву запуску залізничного сполучення.

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Теги: #Крим#Росія#будівництво#міст#керченський