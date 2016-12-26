Глава Банку Японії заявив про початок нового етапу в світовій економіці

Про це пише «Rambler News Service», посилаючись на Reuters.

За словами Куроди, нова політика ЦБ Японії, націлена на збереження довгострокових процентних ставок, допоможе максимально отримати вигоду для японської економіки зі складних умов.

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«Проводячи цю політику відповідним чином, Банк Японії може отримати вигоди з відновлення світової економіки, щоб створити нову рушійну силу для японської економіки», — сказав Курода.