Активи працюючих банків в листопаді знизилися на 16 мільярдів – НБУ

Активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за листопад поточного року знизилися на 16,079 мільярда гривень, або на 1,3%, – до 1,263 трильйона гривень станом на 1 грудня.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року активи працюючих банків України зросли на 8,974 мільярда гривень, або на 0,7%.

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Також повідомляється, що за листопад кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, скоротилася на 2 - до 98 фінустанов.

Довідка УНІАН. Станом на початок 2016 року активи працюючих банків в Україні становили 1,254 трильйона гривень, а кількість працюючих банків - 117.