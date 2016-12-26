Фонд гарантування погасив кредит НБУ рефінансування банку "Хрещатик"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб провів позачергове погашення кредиторських вимог Національного банку України до ліквідується банку "Хрещатик" на суму 190,457 мільйона гривень.

Як повідомляється на сайті фонду, вимоги НБУ задоволені за рахунок коштів, отриманих від Міністерства фінансів до погашення пакету облігацій внутрішньої держпозики в національній та іноземній валюті, майнові права за якими передані в заставу регулятору за кредитом рефінансування.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик" з 6 червня почав ліквідацію фінустанови. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 5 квітня.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року і входив у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.