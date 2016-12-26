Китай з початку року інвестував за кордон $161 мільярд

Нефінансові прямі зовнішні інвестиції Китаю, швидше за все, досягнуть 1,12 трильйона юанів (161,19 мільярда доларів) за підсумками нинішнього року, а прямі іноземні інвестиції в Китай становитимуть 785 мільярдів юанів, повідомляє Росбалт з посиланням на заяву міністра торгівлі країни Дат Хучэна.

За його словами, уряд буде "підтримувати стійкий та планомірний розвиток зовнішніх інвестицій і співпраці" в 2017 році, повідомляє Reuters.

Прямі зовнішні інвестиції Китаю в листопаді зросли на 76,5% в річному вираженні, а за перші 11 місяців 2016 року збільшилися на 55,3%, свідчать дані міністерства, оскільки місцеві компанії продовжували інвестувати за кордон на тлі уповільнення економіки та ослаблення юаня.

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Гао попередив також, що в 2017 році труднощі в залученні стабільного припливу іноземних інвестицій в Китай посиляться, а джерела волатильності для зовнішніх інвестицій КНР розширяться нарівні з ризиками.

Раніше Пекін оголосив про низку заходів для посилення контролю над рухомими з країни грошовими потоками, включаючи більш пильну увагу до зовнішніх інвестицій, сокільки юань знижується, а валютні резерви країни впали до мінімуму майже за 6 років.

У 2015 році нефінансові прямі зовнішні інвестиції Китаю склали 735,1 мільярда юанів, а прямі іноземні інвестиції в КНР - 781,4 мільярда юанів.

ВВП Китаю за III квартал цього року збільшився на 6,7%, таке з зростання було зареєстровано і в II кварталі.

Позитивне сальдо торгового обороту КНР в листопаді становило 44,6 мільярда доларів проти очікувань експертів у 46,9 мільярда доларів. У жовтні цей показник становив 49,6 мільярда доларів.