Гривня торгується на міжбанку по 26,40 за долар

У понеділок, 26 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,35/26,40 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,5647/27,6044 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4323/0,4343 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 14:30 встановився на рівні 26,3692 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 88 угод на суму 77,44 мільйона доларів.