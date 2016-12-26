Січневі пенсії почнуть виплачувати з 27 грудня - Пенсійний фонд

Виплата частини січневих пенсій за 2017 рік, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, буде здійснюватися з 27 грудня поточного року, повідомила на прес-конференції заступник голови управління Пенсійного фонду України в Києві Світлана Глущенко.

"Уряд прийняв постанову 21 грудня 2016 року, яким передбачена часткова виплата пенсій за січень 2017 року в грудні 2016 року", - сказала вона.

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За її словами, залежно від дати і способу отримання пенсійних виплат Кабмін встановив терміни отримання виплат. Зокрема, у разі якщо нарахування пенсії відбувається через банк з 4 по 15 січня включно, ці пенсії будуть фінансуватися з 27 грудня по 29 грудня поточного року. У разі якщо нарахування пенсії відбувається через поштові відділення з 4 по 10 січня включно, пенсії будуть фінансуватися з 27 грудня, а ті з пенсіонерів, хто незалежно від причини не зможе отримати їх до кінця поточного місяця, зможуть зробити це починаючи з 5 січня наступного року.

Також, за словами Глущенка, для пенсіонерів, які отримують пенсійні виплати з 16 по 25 січня через банки і з 11 по 25 січня через поштові відділення, виплати будуть здійснюватися в звичайному режимі у встановлені терміни.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України виділив 10 мільярдів гривень для забезпечення виплат пенсій у грудні поточного року тим пенсіонерам, які традиційно отримують виплати на початку січня.