Ліквідацію "Терра Банку" продовжили ще на рік

17:31, 26 грудня 2016
Фінанси
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Фонд гарантування також на рік продовжив повноваження ліквідатора банку Юрія Ірклієнко.

martgroup.com.ua

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на рік - до 23 грудня 2017 року продовжив ліквідацію "Терра Банку", повідомляється на сайті Фонду.

Фонд також на рік продовжив повноваження ліквідатора банку Юрія Ірклієнко.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 серпня ввів тимчасову адміністрацію в "Терра Банк" на підставі рішення Нацбанку про визнання банку неплатоспроможним.

Довідка УНІАН. "Терра Банк" працює на ринку України з 1996 року і входив до групи середніх банків за розміром активів. По інформації на сайті банку, з грудня 2013 року його основним акціонером став голова наглядової ради Сергій Клименко, тоді як колишній власник Руслан Циплаков вийшов зі складу акціонерів.

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Теги: #Терра банк#ліквідація#Фонд гарантування