Гривня за день опустилася до 26,38 за долар

У понеділок, 26 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,32/26,38 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,3240/27,3866 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4293/0,4304 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3656 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 322 угоди на суму 136,06 мільйона доларів.