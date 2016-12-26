Порошенко підписав держбюжет-2017 з підвищеною вдвічі "мінімалкою"

Про це йдеться в повідомленні на сайті голови держави.

Петро Порошенко наголосив, що із самого початку, руйнуючи традиції, які були в попередні роки, Уряд своєчасно подав Державний бюджет до Верховної Ради.

Президент нагадав, що бюджет своєчасно і детально був обговорений на засіданні РНБОУ в частини видатків на сектор оборони і безпеки країни. Він також особливо наголосив, що ці видатки складають 5,2% від ВВП і зазначив, що в першу чергу «ці видатки сконцентровані на фінансуванні Збройних Сил України і спрямовані не тільки на фіксацію грошового, медичного, речового та харчового забезпечення, а й на фінансування державного оборонного замовлення».

«Вперше ті нові зразки озброєння, які були розроблені за останні два з половиною роки, перейдуть з процесу випробування до безпосередньої постановки на озброєння, що значно посилює бойові можливості наших Збройних Сил», - сказав Президент. При цьому він підкреслив, що інші силові відомства будуть також забезпечені достатнім фінансуванням.

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Глава держави особливо відзначив, що Урядом, Президентом, Прем’єр-міністром та Парламентом спільно були зроблені революційні кроки безпрецедентні щодо посилення захисту людей праці – піднято мінімальну заробітну плату до 3200 грн., йдеться на сайті президента.

«Дуже важливо, що піднімається заробітна платня вчителів, лікарів, в першу чергу кваліфікованих працівників. І ми нарешті маємо можливість, щоб та людина, яка працює, в першу чергу мала відповідне матеріальне забезпечення», - наголосив президент.

Петро Порошенко наголосив, що прийнятий бюджет-2017 є соціальним, реформаторським, захищає українського виробника, українського працівника, значно покращує інвестиційний клімат в державі.

Глава держави зазначив, що в бюджеті 2017 року закладені безпрецедентні видатки і на дорожнє будівництво.

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Президент наголосив, що проведення реформи децентралізації в країні вже третій рік поспіль призвело до суттєвого зростання місцевих бюджетів та можливостей місцевих бюджетів. Глава держави зауважив, що бюджети розвитку місцевих громад зросли у 5-6 разів.

Президент висловив сподівання, що після ретельного аналізу наших змін до законодавства інвесторами, міжнародними експертами продовжиться покращення позицій України в рейтингу Doing Business.

«Це завершення дуже важливого етапу, який доводить ефективність та важливість погоджених та скоординованих дій Уряду, Прем’єра, Парламенту та Президента», - зазначив Порошенко.

Президент також підписав Закони «Про збільшення видатків на заробітну плату працівникам державних вугледобувних підприємств», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо збільшення мінімальної заробітної платні до 3200 гривень, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в ніч на 21 грудня прийняла у цілому підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% і закладеним зростанням економіки також у 3%. Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 млрд грн, видатки - в сумі 790,4 млрд грн. Граничний рівень дефіциту - 77,5 млрд грн.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, коментуючи прийнятий бюджет зазначив: "На оборону країни було збільшено фінансування на 5,9 млрд. І разом загальна цифра на сектор безпеки зросла і кінцево становить сьогодні в бюджеті майже 133 млрд гривень".

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Прийнятий парламентом бюджет закладає засади розвитку економіки на найближчі три роки. При цьому уряд зберіг уже озвучені раніше пріоритети - підвищення обороноздатності, підвищення соціальних стандартів, розвиток освіти та охорони здоров'я, підтримка сільського господарства і проектів інфраструктури, підтримка регіональних проектів у рамках курсу на децентралізацію.

Кабмін подав проект бюджету на розгляд у парламент 15 вересня, а вже на початку листопада підготував документ до другого читання. Доходи держбюджету встановлені у сумі 721,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше показника попереднього року. Витрати в оновленому проекті встановлені в сумі 790,4 млрд грн, що також на 15,1 млрд грн більше попереднього показника. Граничний рівень дефіциту залишається на колишньому рівні - 77,5 млрд грн.

Як і раніше, граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2017 року встановлено у розмірі 1,717 трлн грн, гарантованого державою боргу - 579,4 млрд грн, що в сумі становить 2,296 трлн грн.

Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, зростання номінального ВВП до 2,585 трлн грн, споживчу інфляцію на кінець року на рівні 8,1%.