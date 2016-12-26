Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,36 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2636,5578 (26 грудня – 2626,6766)

100 EUR – 2754,1483 (26 грудня – 2743,8264)

10 RUR – 4,3287 (26 грудня – 4,3164)

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Як повідомляв УНІАН, 26 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,32/26,38 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,3240/27,3866 гривні/євро, відносно до російського рубля – на рівні 0,4293/0,4304 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3656 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 322 угоди на суму 136,06 мільйона доларів.