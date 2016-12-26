Держбюджет на 2017 рік стане бюджетом розвитку - Гройсман

Державний бюджет на 2017 рік, ухвалений парламентом в ніч на 21 грудня і підписаний президентом України сьогодні, 26 грудня, стане бюджетом розвитку і зростання України.

Як повідомили в прес-службі Кабінету міністрів, про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

"Ми добре попрацювали, знайшли правильний підхід до формування кошторису на наступний, 2017 рік. Ми вважаємо, що він буде бюджетом розвитку, бюджетом зростання, - цитує Гройсмана прес-служба. - Фактично, ми збалансували бюджет таким чином, що він в інтересах людей і нашої прекрасної країни".

Він нагадав, що бюджет передбачає зростання економіки, реалізацію масштабних інфраструктурних проектів з будівництва доріг, забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, фінансування Збройних сил України, забезпечення заходів у сфері охорони здоров'я та подальшу децентралізацію.

"Ресурси є і для розвитку, і модернізації. На місцях кошти є. Там, де буде важко, ми підтримаємо, допоможемо, але нікому не дамо збавляти темп", - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, прийнятий парламентом бюджет закладає основи розвитку економіки на найближчі три роки. При цьому уряд зберіг вже озвучені раніше пріоритети - підвищення обороноздатність, підвищення соціальних стандартів, розвиток освіти і охорони здоров'я, підтримка сільського господарства і проектів інфраструктури, підтримка регіональних проектів у рамках курсу на децентралізацію.

Кабмін подав проект бюджету на розгляд парламенту 15 вересня, а на початку листопада підготував документ до другого читання. Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 мільярда гривень, що на 15,1 мільярда гривень більше показника попереднього року. Витрати в оновленому проекті встановлено в сумі 790,4 мільярда гривень, що на 15,1 мільярда гривень більше попереднього показника. Граничний рівень дефіциту залишається на колишньому рівні - 77,5 мільярда гривень.

Як і раніше, граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2017 року встановлено в розмірі 1,717 трильйона гривень, гарантованого державою боргу – 579,4 мільярда гривень, що в сумі становить 2,296 трильйона гривень.

Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, зростання номінального ВВП до 2,585 трильйона гривень, споживчу інфляцію до кінця року на рівні 8,1%.