Європарламент розглядає збільшення торговельних преференцій для України - МЗС

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляє, що у Європейському парламенті розглядають можливість для збільшення торговельних преференцій для України. Про це вона сказала в ефірі «Громадського».

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«Це перший рік, коли ми фактично застосовували зону вільної торгівлі з 1 січня 2016 року. Тобто, зона вільної торгівлі в нас працює вже понад рік, і в нас є зростання, і ми бачимо, що Європейський Союз став нашим основним торговельним партнером. І це в принципі тішить, бо всі прогнози, які робилися російськими експертами, політиками, вони не здійснилися, і фактично ми зростаємо», - зазначила Зеркаль.

Заступник міністра зауважила, що бізнес, який раніше був зорієнтований на Росію, почав освоювати європейський ринок і, за її словами, «зрозумів, що це не так важко, як це малювали у попередні роки у зв'язку з усіма бар'єрами, про які розповідали у пропагандистських роликах росіяни та їхні агенти впливу».

Зеркаль назвала таку тенденцію дуже позитивною, особливо у питанні можливості використання європейських інвестицій та розвитку тих сфер бізнесу, які цих інвестицій потребують.

«Звичайно, що це ще перші кроки, і по першому року дуже важко робити якісь прогнози, але Європейський Союз готовий йти далі, і вже на розгляді парламенту знаходиться рішення про надання Україні додаткових автономних преференцій», - наголосила чиновниця.

За її словами, хоча у цей список потрапив не дуже великий перелік товарів, але водночас вони є важливими для України з точку зору просування їх на європейський ринок і введення європейських інвестицій для покращення українського бізнес-середовища.

Також заступник міністра розповіла про тимчасове застосування Угоди про асоціацію України з Євросоюзом, яке базується на положеннях угоди.

«Що стосується меж дії цієї угоди зараз, то це близько 85% самої угоди. Тобто, можна говорити, що вона майже застосовується у повному обсязі. не застосовуються тільки статті щодо виключної компетенції держав-членів Європейського Союзу», - додала Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Європейська комісія прийняла пропозицію українських виробників і висловила готовність збільшити квоти для експорту деяких видів української продукції на європейський ринок. Зокрема, мова йшла про розширення квот на експорт українського зерна, томатів, меду, добрив, взуття, електрообладнання і металопродукції.