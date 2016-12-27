Гройсман обіцяє підвищення пенсій в процесі реформування пенсійної системи

Про це в ефірі одного з телеканалів сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Реформування пенсійної системи супроводжуватиметься підвищенням (пенсій - УНІАН)», - сказав Гройсман.

При цьому він закликав усі політичні сили об'єднатися навколо побудови моделі пенсійної реформи. «Навколо цього варто об'єднатися. Ми повинні зрозуміти, що саме від нас залежить, як житимуть українці сьогодні й завтра», - сказав Гройсман.

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Раніше прем'єр-міністр України вже зазначав, що Україна потребує термінової й радикальної реформи пенсійної системи, оскільки в нашій країні близько 80% пенсіонерів живуть на мінімальну пенсію, при цьому дефіцит Пенсійного фонду перевищує 150 млрд грн.

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Представлення моделі пенсійної реформи є одним з маяків програми реформ, затвердженої ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом. В уряді підкреслюють, що розглядають кілька таких моделей, і впровадження пенсійної реформи не обов'язково означатиме підвищення пенсійного віку. Ключовим рішенням є скорочення дефіциту Пенсійного фонду.

За розрахунками Мінсоцполітики, в Україні до 2025 року лише 8% чоловіків і 10% жінок отримуватимуть пенсії за віком, при цьому час виходу на пенсію буде диференційований, і кожен майбутній пенсіонер сам вибере пенсійний вік залежно від обсягу виплачених внесків до Пенсійного фонду.