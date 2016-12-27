Суд розгляне апеляцію "Газпрому" на рішення АМКУ щодо стягнення штрафу в сумі 172 мільярдів гривень 18 січня
Російський газовий монополіст "Газпром" подав апеляцію на рішення суду, згідно з яким Антимонопольний комітет оштрафував компанію за порушення антимонопольного законодавства України на 171,932 мільярдів гривень, при цьому її розгляд призначено на 18 січня.
Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Київського апеляційного господарського суду.
«18.01.2017 р. 9:40 Позивач (заявник): Антимонопольний комітет України, відповідач (боржник): ПАТ "Газпром", орган або особа, яка подала апеляційну скаргу: ПАТ "Газпром" – йдеться в повідомленні.
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Також зазначається, що предметом подачі апеляційної скарги є стягнення з компанії 85,966 мільярдів гривень штрафу і 85,966 мільярдів гривень пені в результаті першого розгляду спору між Антимонопольним комітетом і «Газпромом».
Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Господарський суд Києва повністю задовольнив позов Антимонопольного комітету України до російського газового монополіста «Газпрому», пред'явлений за порушення українського конкурентного законодавства, і зобов'язав «Газпром» виплатити загалом 171 млрд гривень штрафу і пені за позовом. Сума власне штрафу становить 85,966 млрд гривень, решта - пеня та інші фінансові зобов'язання. Штраф було накладено у січні 2016 року.
В середині грудня було опубліковано заяву АМКУ про те, що рішення госпсуду про задоволення позову комітету до «Газпрому» не веде до обов'язкового відбору газу - як єдиного активу «Газпрому» на території України. Отже, це не ставить під грозу транзит газу через територію України на адресу європейський споживачів.