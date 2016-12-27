Суд розгляне апеляцію "Газпрому" на рішення АМКУ щодо стягнення штрафу в сумі 172 мільярдів гривень 18 січня

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Київського апеляційного господарського суду.

«18.01.2017 р. 9:40 Позивач (заявник): Антимонопольний комітет України, відповідач (боржник): ПАТ "Газпром", орган або особа, яка подала апеляційну скаргу: ПАТ "Газпром" – йдеться в повідомленні.

Читайте також"Газпром" пропонує "Нафтогазу" обмінятися гарантійними листами замість додаткової угоди

Також зазначається, що предметом подачі апеляційної скарги є стягнення з компанії 85,966 мільярдів гривень штрафу і 85,966 мільярдів гривень пені в результаті першого розгляду спору між Антимонопольним комітетом і «Газпромом».

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Господарський суд Києва повністю задовольнив позов Антимонопольного комітету України до російського газового монополіста «Газпрому», пред'явлений за порушення українського конкурентного законодавства, і зобов'язав «Газпром» виплатити загалом 171 млрд гривень штрафу і пені за позовом. Сума власне штрафу становить 85,966 млрд гривень, решта - пеня та інші фінансові зобов'язання. Штраф було накладено у січні 2016 року.

В середині грудня було опубліковано заяву АМКУ про те, що рішення госпсуду про задоволення позову комітету до «Газпрому» не веде до обов'язкового відбору газу - як єдиного активу «Газпрому» на території України. Отже, це не ставить під грозу транзит газу через територію України на адресу європейський споживачів.