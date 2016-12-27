Суд розгляне апеляцію "Газпрому" на рішення АМКУ щодо стягнення штрафу в сумі 172 мільярдів гривень 18 січня

11:08, 27 грудня 2016
Фінанси
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Російський газовий монополіст "Газпром" подав апеляцію на рішення суду, згідно з яким Антимонопольний комітет оштрафував компанію за порушення антимонопольного законодавства України на 171,932 мільярдів гривень, при цьому її розгляд призначено на 18 січня.

На початку грудня Господарський суд Києва задовольнив позов Антимонопольного комітету до

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Київського апеляційного господарського суду.

«18.01.2017 р. 9:40 Позивач (заявник): Антимонопольний комітет України, відповідач (боржник): ПАТ "Газпром", орган або особа, яка подала апеляційну скаргу: ПАТ "Газпром" – йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що предметом подачі апеляційної скарги є стягнення з компанії 85,966 мільярдів гривень штрафу і 85,966 мільярдів гривень пені в результаті першого розгляду спору між Антимонопольним комітетом і «Газпромом».

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Господарський суд Києва повністю задовольнив позов Антимонопольного комітету України до російського газового монополіста «Газпрому», пред'явлений за порушення українського конкурентного законодавства, і зобов'язав «Газпром» виплатити загалом 171 млрд гривень штрафу і пені за позовом. Сума власне штрафу становить 85,966 млрд гривень, решта - пеня та інші фінансові зобов'язання. Штраф було накладено у січні 2016 року.

В середині грудня було опубліковано заяву АМКУ про те, що рішення госпсуду про задоволення позову комітету до «Газпрому» не веде до обов'язкового відбору газу - як єдиного активу «Газпрому» на території України. Отже, це не ставить під грозу транзит газу через територію України на адресу європейський споживачів.

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Теги: #суд#Газпром#позов#апеляція