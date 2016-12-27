Вкладникам дозволили звертатися за виплатами без виконавчих документів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб дозволив вкладникам, що має рішення суду про виплату коштів, звертатися до фонду без виконавчих документів

"Громадянам, на користь яких суди прийняли рішення про включення інформації про них у перелік вкладників, які мають право на одержання гарантованої суми відшкодування за рахунок коштів фонду, отримувати виконавчі листи та звертатися до виконавчої служби з заявою про примусове виконання цих рішень. Саме рішення, яке набрало чинності, є підставою для включення інформації про вкладника до реєстру для здійснення виплат", - йдеться в повідомленні на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, після 5 робочих днів з моменту прийняття апеляційним судом рішення вкладник може звернутися до фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування за вкладом у банку, який ліквідується, додавши до нього рішення суду, яке набрало законної сили, копію паспорта та ідентифікаційний код.

Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014-2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 18 фінустанов.

Балансова вартість активів неплатоспроможних банків в управлінні Фонду гарантування перевищує 400 мільярдів гривень, при цьому оціночна вартість цих активів в 4,5 рази нижчий, що обумовлено сталася девальвацією гривні і низькою якістю активів. 80% активів неплатоспроможних банків представлені кредитами, обслуговування яких переважно припиняється з введенням в банк тимчасової адміністрації.

Раніше фонд озвучував плани виручити від управління активами банків-банкрутів у поточному році 7,5 мільярда гривень.