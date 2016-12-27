Група "ТАС" придбала "Універсал Банк"

Група "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка та Eurobank Group закрили операцію з купівлі-продажу "Універсал Банку", повідомляється на сайті групи.

Згідно з повідомленням, завершення угоди відбулося після отримання всіх необхідних дозволів від регулюючих органів Антимонопольного комітету та Національного банку України.

"Сторони впевнені, що підписання угоди сприятиме консолідації та подальшого стабільного розвитку банківського сектору України", - наголошується в повідомленні.

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Довідка УНІАН. Сергій Тігіпко обіймав високі посади в період президентства Віктора Януковича, в тому числі посаду віце-прем'єр-міністра-міністра соціальної політики в уряді Миколи Азарова, а також голови Національного банку України у 2003-2004 роках.

Належить Тігіпко "ТАСкомбанк" (раніше банк "Бізнес Стандарт", Київ) працює на ринку України з 1989 року, посідаючи за станом на 1 жовтня 25-е місце серед 100 працюючих банків за обсягом активів.