ПриватБанк спростовує інформацію про "крадіжку" своїх баз даних

12:18, 27 грудня 2016
Фінанси
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База даних Приватбанку надійно захищена, система захисту інформації виключає її несанкціоноване копіювання або сторонній доступ.

Фото УНІАН

Націоналізований "ПриватБанк" звинувачує у поширенні інформації про "крадіжку" своїх баз даних шахраями, які намагаються таким чином отримати персональні дані клієнтів для крадіжки коштів з платіжних карт.

Як повідомила прес-служба банку з посиланням на дані Кіберполіції України, вся інформація в базі даних банку надійно захищена, при цьому система захисту інформації виключає можливість її несанкціонованого копіювання або стороннього доступу, в тому числі працівниками банку.

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Раніше в Кіберполіції повідомили, що шахраї телефонують потенційній жертві, представляючись працівниками "Ощадбанку", і намагаються з'ясувати дані карти клієнта нібито для переказу грошей в "Ощадбанк", до якого, за словами шахраїв, скоро буде приєднаний "ПриватБанк".

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (р. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України.

Після рішення про націоналізацію Національний банк надав націоналізованому "ПриватБанку" кредит рефінансування на суму понад 25 мільярдів гривень.

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Теги: #Приватбанк#кібершахрайство