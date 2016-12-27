ПриватБанк спростовує інформацію про "крадіжку" своїх баз даних

Націоналізований "ПриватБанк" звинувачує у поширенні інформації про "крадіжку" своїх баз даних шахраями, які намагаються таким чином отримати персональні дані клієнтів для крадіжки коштів з платіжних карт.

Як повідомила прес-служба банку з посиланням на дані Кіберполіції України, вся інформація в базі даних банку надійно захищена, при цьому система захисту інформації виключає можливість її несанкціонованого копіювання або стороннього доступу, в тому числі працівниками банку.

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Раніше в Кіберполіції повідомили, що шахраї телефонують потенційній жертві, представляючись працівниками "Ощадбанку", і намагаються з'ясувати дані карти клієнта нібито для переказу грошей в "Ощадбанк", до якого, за словами шахраїв, скоро буде приєднаний "ПриватБанк".

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (р. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України.

Після рішення про націоналізацію Національний банк надав націоналізованому "ПриватБанку" кредит рефінансування на суму понад 25 мільярдів гривень.