Міжнародні резерви України становлять $15,7 мільярда – НБУ

Обсяг міжнародних резервів України на сьогоднішній день складає близько 15,7 мільярда доларів, і цієї суми достатньо для проведення Національним банком інтервенцій по згладжуванню валютних коливань і виконання зобов'язань уряду.

Про це йдеться в коментарі регулятора щодо ситуації на валютному ринку.

"Національний банк має достатньо інструментів для згладжування надмірних коливань. Обсяг міжнародних резервів сьогодні становить близько 15,7 мільярда доларів США. Цього достатньо і для продажу валюти в ході інтервенцій, і для виконання зобов'язань уряду та НБУ", - йдеться в коментарі.

Зокрема, НБУ повідомив, що сьогодні, 27 грудня 2016 року, на міжбанківському валютному ринку спостерігається тимчасовий надлишковий попит на іноземну валюту, який сформувався під дією ситуативних чинників.

НБУ зазначив, що, з одного боку, пропозиція валюти сьогодні обмежено у зв'язку з різдвяними вихідними в США і Європі.

"Обов'язковий продаж валютної виручки уповноважені банки зобов'язані здійснити на наступний день після отримання валюти. Відповідно, коли робочий день в Україні 26 грудня збігся з вихідним в США і Європі, валютна виручка на рахунки українських банків не надходила, що обмежило обов'язковий продаж валютної виручки 27 грудня", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, на валютний ринок тисне попит на валюту з боку компаній-експортерів, які отримали бюджетне відшкодування ПДВ минулого і поточного тижня.

Регулятор підкреслив, що в таких випадках, як сьогодні, коли на валютному ринку домінують тимчасові фактори, НБУ має достатньо інструментів для згладжування надмірних коливань.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України сьогодні, 27 грудня, проведе валютний аукціон з продажу іноземної валюти за гривні підвищеним обсягом - до 80 мільйонів доларів.

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні, 27 грудня, 11:30 встановилися на рівні 26,50/26,65 гривні/долар.

Середньозважений курс на міжбанку, за даними НБУ, до цього часу встановився на рівні 26,6344 гривні/долар.