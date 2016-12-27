Нацбанк для підтримки гривні сьогодні знову продаватиме долари

Національний банк України сьогодні, 27 грудня, проведе валютний аукціон з продажу іноземної валюти за гривні підвищеним обсягом - до 80 мільйонів доларів.

Згідно з даними на сайті регулятора, останній раз Нацбанк проводив аукціон з продажу валюти 20 грудня, після чого провів аукціон з купівлі валюти.

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Згідно анонсу сьогоднішнього аукціону, заявки банків для участі в торгах приймаються до 12:30.

Довідка УНІАН. Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні, 27 грудня, 11:30 встановилися на рівні 26,50/26,65 гривні/долар.

Середньозважений курс на міжбанку, за даними НБУ, до цього часу встановився на рівні 26,6344 гривні/долар.