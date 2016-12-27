"Змінили методику розрахунку": в уряді пояснили перегляд прогнозу зі зростання України в рейтингу Doing Business

Зниження прогнозу пов'язане зі зміною методології обрахунку рейтингу. Очікується, що Україна підніметься одразу на 15 пунктів.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.

За розрахунками Україна має покращити свої позиції одразу на 15 пунктів у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business.

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Як повідомляє Мінекономрозвитку, раніше оприлюднений прогноз щодо покращення позиції одразу на 40 пунктів не реалізується, оскільки змінилась методологія розрахунку.

Раніше про прорив у рейтингу Doing Business говорив заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов. Цього року Україна посіла 80 місце у рейтингу, покращивши свої позиції на три пункти.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня, було зруйновано низку МАФів біля станції метро "Політехнічний інститут".

8 грудня на ринку "Юність" бульдозером зруйнували низку МАФів.

У ніч на 15 грудня невідомі в балаклавах трактором знесли низку кіосків в районі станції метро "Оболонь". Пізніше цього дня люди на тракторах розгромили кіоски на Троєщині.

Крім того, вночі 22 грудня зносили кіоски на вулиці Політехнічній. За даними поліції, під час знесення МАФів постраждали п'ятеро осіб: двоє правоохоронців і троє цивільних громадян.

23 грудня в Києві в Дарницькому районі на території радіоринку стався конфлікт під час знесення МАФів, в результаті з тілесними ушкодженнями госпіталізовані четверо осіб.

У Києві за півроку демонтували більше 1 тисячі МАФів, що працювали незаконно.