Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП в 2017 році на рівні 3%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на рівні 3%, повідомив міністр Степан Кубів на прес-конференції в Києві.

"Ми прогнозуємо зростання ВВП наступного року на 3%. Ми говоримо, що є попередні умови для такого зростання, що я кажу", - сказав він.

Також Кубів зазначив, що економічне зростання в 2016 році стимулювали сільське господарство (збільшення виробництва на 2,9% в січні-жовтні) і промислове виробництво (збільшення на 3,7% у січні-жовтні).

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"Ми продовжимо розпочаті реформи для підтримки зростання наступного року. Ми чітко розуміємо практичну програму дій нашого міністерства, координацію дій з Міністерством фінансів та іншими міністерствами", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет на 2017 рік передбачає зростання ВВП України на рівні 3%. Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2017 році до 2,5%.

Валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі поточного року, за уточненими даними Держстату, зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 2%.