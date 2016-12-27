Гривня на міжбанку подешевшала одразу на 34 копійки

У вівторок, 27 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,60/26,72 гривні/долар, про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,7996/27,9224 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4371/0,4394 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 26,6498 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 234 угоди на суму 100,08 мільйона доларів.