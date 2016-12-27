Україна виконала всі зобов'язання щодо співпраці з МВФ - Кубів

Україна виконала всі зобов'язання щодо продовження співпраці з основним кредитором країни Міжнародним валютним фондом, що відкриває шлях до отримання четвертого траншу в розмірі 1,3 мільярда доларів.

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на прес-конференції в Києві.

"На сьогоднішній день Україна виконала всі зобов'язання щодо співпраці з МВФ", - сказав він.

За словами Кубіва, умови меморандуму з МВФ виконані як з точки зору макроекономічних показників, так і з точки зору структурних реформ.

"І курс долара в 27,2 гривні/долар, і макропоказники, і виконання умов Міжнародного валютного фонду були і в заяві міністра фінансів, і я сьогодні про це сказав. Всі умови виконані, "домашнє завдання" Україна виконала. Для України транш важливий як сигнал довіри та поліпшення інвестиційного клімату", - підкреслив голова Мінекономрозвитку.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра фінансів Олександра Данилюка, засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, на якому буде розглянуто питання виділення Україні четвертого кредитного траншу, може відбутися наприкінці січня 2017 року.

Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 мільярда доларів у вересні поточного року – після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів.

У листопаді МВФ оприлюднив заяву за підсумками роботи останньої місії в Україні, згідно з яким прийняття урядового проекту державного бюджету на 2017 рік, сформованого з урахуванням орієнтирів реформ, схвалених МВФ, є однією з умов успішного завершення третього перегляду програми. Також МВФ назвав рішення влади України про націоналізацію найбільшого в країні банку "Приватбанку" важливим кроком на шляху збереження і зміцнення фінансової стабільності.