Пенсійний фонд України вже профінансував 25% січневих пенсій
17:05, 27 грудня 2016Фінанси
356
Станом на 27 грудня 2016 року на фінансування січневих пенсій скеровано 5,5 мільярда гривень.
Пенсійний фонд України вже профінансував 25% січневих пенсій / УНІАН
Пенсійний фонд України профінансував 5,5 мільярда гривень, або 25% пенсійних виплат за січень наступного року, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.
Читайте такожМіністр соцполітики "порадував" зростанням мінімальної пенсії з грудня 2017 року
"Станом на 27 грудня 2016 року на фінансування січневих пенсій скеровано 5,5 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України виділив 10 мільярдів гривень для забезпечення виплат пенсій у грудні поточного року тим пенсіонерам, які традиційно отримують виплати на початку січня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter