Пенсійний фонд України вже профінансував 25% січневих пенсій

Пенсійний фонд України профінансував 5,5 мільярда гривень, або 25% пенсійних виплат за січень наступного року, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

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"Станом на 27 грудня 2016 року на фінансування січневих пенсій скеровано 5,5 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України виділив 10 мільярдів гривень для забезпечення виплат пенсій у грудні поточного року тим пенсіонерам, які традиційно отримують виплати на початку січня.