ТОП-100 держкомпаній за перше півріччя заробили 31 мільярд - Мінекономрозвитку

Прибуток ТОП-100 державних компаній України у січні-липні 2016 року, за попередніми даними, становить 31 мільярд гривень, тоді як за підсумками 2015 року збиток держкомпаній склав 53,2 мільярда гривень.

Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на прес-конференції в Києві.

"За попередніми даними, за 6 місяців 2016 року ТОП-100 держкомпаній показали прибуток в 31 мільярд гривень", - сказав він.

За словами Кубіва, ТОП-100 державних компаній являють собою 86% всіх державних активів у ключових галузях, які вперше за довгий час демонструють прибутковість.

"Ми говоримо про державних компаніях, на які припадає 86% активів держави. Найбільші активи сконцентровані в нафтовому секторі, транспорті, електроенергетиці", - зазначив міністр.

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Також він повідомив, що Мінекономрозвитку на початку 2017 року запропонує Кабінету міністрів стратегічне бачення обігу з державними активами.

Як повідомляв УНІАН, сукупний збиток сотні найбільших українських державних компаній за підсумками 2015 року скоротився більш ніж вдвічі - до 53,2 мільярда гривень зі 117 мільярдів гривень роком раніше.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує, що до 2016 року надходження до бюджету дивідендів від державних компаній складуть близько 17 мільярдів гривень.