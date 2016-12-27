ТОП-100 держкомпаній за перше півріччя заробили 31 мільярд - Мінекономрозвитку
За словами Кубіва, ТОП-100 державних компаній являють собою 86% всіх державних активів у ключових галузях, які вперше за довгий час демонструють прибутковість.
Прибуток ТОП-100 державних компаній України у січні-липні 2016 року, за попередніми даними, становить 31 мільярд гривень, тоді як за підсумками 2015 року збиток держкомпаній склав 53,2 мільярда гривень.
Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на прес-конференції в Києві.
"За попередніми даними, за 6 місяців 2016 року ТОП-100 держкомпаній показали прибуток в 31 мільярд гривень", - сказав він.
За словами Кубіва, ТОП-100 державних компаній являють собою 86% всіх державних активів у ключових галузях, які вперше за довгий час демонструють прибутковість.
"Ми говоримо про державних компаніях, на які припадає 86% активів держави. Найбільші активи сконцентровані в нафтовому секторі, транспорті, електроенергетиці", - зазначив міністр.
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Також він повідомив, що Мінекономрозвитку на початку 2017 року запропонує Кабінету міністрів стратегічне бачення обігу з державними активами.
Як повідомляв УНІАН, сукупний збиток сотні найбільших українських державних компаній за підсумками 2015 року скоротився більш ніж вдвічі - до 53,2 мільярда гривень зі 117 мільярдів гривень роком раніше.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує, що до 2016 року надходження до бюджету дивідендів від державних компаній складуть близько 17 мільярдів гривень.