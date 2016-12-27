Борги по зарплаті в Україні перевищили 2 мільярди

Протягом листопада 2016 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 2,1%, або на 42,0 мільйона гривень, і на 1 грудня становила 2 мільярди гривень, повідомляє ZN.ua.

"На початок грудня основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість (74,6%), транспорт, складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність (9,6%). При цьому більше половини боргу припадає на Луганську (23,0%), Донецьку (17,8%) та Харківську (10,9%) області", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що заборгованість працівникам економічно активних підприємств зросла у листопаді на 3,1%, або на 40,3 мільйона гривень, і на 1 грудня становила 1331,0 мільйона гривень.

За даними опитування Центру Разумкова, наприкінці листопада майже всі українці (94,0%) чули про плани уряду з 1 січня 2017 року підвищити мінімальну зарплату в Україні до 3200 гривень в місяць. Відносна більшість опитаних (44,1%) вважають, що підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень на місяць не вплине на їх матеріальне становище. Третина респондентів (33,9%) очікують, що підвищення мінімальної зарплати вплине на їх матеріальне становище позитивно, а 13,1% – негативно. 8,9% опитаних вагалися з відповіддю.