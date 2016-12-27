Купівля українською групою "ТАС" іноземного банку є позитивним сигналом для банківської системи - експерт

Таку думку висловив незалежний економічний експерт Борис Кушнірук.

«Сергій Тігіпко був завжди успішним менеджером. З урахуванням того, що «Універсал Банк» - це чистий «іноземець», то банк більш-менш чистий, і, думаю, Тігіпко заплатив за нього не більше номінального капіталу. Для Групи «ТАС» - це вигідне придбання, особливо з урахуванням потенціалу подальшого зростання економіки країни. Купівля «Універсалу» свідчить про позитивну оцінку Сергієм Тігіпко майбутніх перспектив розвитку банківського сектора, так і економіки країни в цілому», - зазначив Кушнірук.

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На думку експерта, придбання українською групою іноземного банку є також дуже позитивним сигналом для національної банківської системи. «Мені складно сказати про умови купівлі та фінансовому стані «Універсал Банку», але, принаймні, для банківського ринку - це позитивний факт, - підкреслив економіст.

Також експерт зазначив, що рішення про продаж «УНІВЕРСАЛ БАНКУ» було прийнято материнською компанією - міжнародною групою Eurobank у зв'язку з намірами зосередитися на інших фінансових ринках.

Як повідомлялося раніше, Група «ТАС» і Eurobank Group оголосили 27 грудня 2016 року про закриття угоди з купівлі-продажу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» і придбання Групою «ТАС» дочірнього банку міжнародної групи. Завершення угоди відбулося після отримання всіх необхідних дозволів від регулюючих органів Антимонопольного комітету та Національного банку України. Угоду купівлі-продажу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» укладено відповідно до довгострокової стратегії розвитку фінансового сектору Групи «ТАС» та позитивно вплине на зміцнення її позицій на банківському ринку України.

Укладена угода відповідає стратегічному плану розвитку Eurobank Group і її прагненні сконцентруватися на конкретних ринках, де вона працює. Також це рішення відповідає плану реструктуризації Eurobank Group, який погоджено з Європейською комісією і відповідно імплементується.