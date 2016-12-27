Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,65 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 28 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2665,0670 (27 грудня – 2636,5578)

100 EUR – 2783,6625 (27 грудня – 2754,1483)

10 RUR – 4,3791 (27 грудня – 4,3287)

Читайте такожНацбанк прогнозує зростання кількості грошей в Україні

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,60/26,70 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,8049/27,8961 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4376/0,4397 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,6507 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 530 угод на суму 332,64 мільйона доларів.