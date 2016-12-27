ПриватБанк знижує відсоткові ставки за валютними депозитами

Зниження відсоткових ставок за розміщення валюти у банку стосується вкладів як у доларах США, так і в євро. Ставки за гривневими вкладами ПриватБанку будуть знижені з початку лютого 2017 року. Про це повідомила прес-служба банку.

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"Тенденції зниження ставок на ринку визначають нові рівні прибутковості депозитів у ПриватБанку, в першу чергу, в іноземній валюті, - говорить керівник Роздрібного бізнесу ПриватБанку Олексій Шабан. - У той же час, для діючих депозитів або відкритих до 1 січня 2017 року, на весь термін дії договору будуть діяти поточні, більш вигідні умови розміщення коштів".

Зокрема, з початку 2017 року при розміщенні у ПриватБанку валютного депозиту на 12 місяців, базова ставка буде знижена до 8% річних у доларах США та 7% річних у євро. Депозитні вклади на півроку в 2017 будуть приносити вкладникам 7% річних у доларах і 6% річних у євро. Розміщення валютних вкладів у ПриватБанку на місяць принесе вкладникам відповідно 3,5% і 2% річних доходу.